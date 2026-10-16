❕ Аксёнов поручил Центру управления регионом в следующую пятницу предоставить информацию о коммуникации всех ведомств с гражданами В рамках совещания Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал работу чиновников с обращениями жителей.
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