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Аргументы недели

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Губернатор наградил победителей Кубка полпреда в УрФО для защитников Отечества

Губернатор наградил победителей Кубка полпреда в УрФО для защитников Отечества

Вернуться с полей сражений в мирную жизнь. Звучит просто, но только не для ветеранов военных действий.

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