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ВСУ провели подготовку перед ударами по России. США могут передать тысячи ракет

ВСУ провели подготовку перед ударами по России. США могут передать тысячи ракет

Одна из самых массированных попыток ВСУ атаковать Москву, в ночь на 10 сентября, имела под собой конкретные цели – самая очевидная из них, конечно, это пиар, позволяющий оставаться в заголовках западных СМИ, или запугивание мирного населения.

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