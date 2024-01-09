Френдесса uborshizzza пишет у себя в ЖЖ чудесное: В первые дни Нового Года я себя так чувствую, будто вернулась в последние годы СССР.
Как страшно жить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
Вот именно что "всегда есть недовольные"! Пару лет назад они вопили о "пропажи" гречки, соли, сахара. И вот свезло: "пропали" куры, а вслед за ними яйца у яйцеголовых паникеров...
Ответить
4 час.
Алексей Сафронов
👍
Ответить
4 час.
АМ
Алиса Майская
Господа, чему вы удивляетесь? Скоро выборы. Отсюда и нагнетание по поводу и без.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии