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Как страшно жить

Как страшно жить

Френдесса uborshizzza пишет у себя в ЖЖ чудесное: В первые дни Нового Года я себя так чувствую, будто вернулась в последние годы СССР.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Вот именно что &quot;всегда есть недовольные&quot;! Пару лет назад они вопили о &quot;пропажи&quot; гречки, соли, сахара. И вот свезло: &quot;пропали&quot; куры, а вслед за ними яйца у яйцеголовых паникеров...
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4 час.
Алексей Сафронов
👍
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4 час.
АМ
Алиса Майская
Господа, чему вы удивляетесь? Скоро выборы. Отсюда и нагнетание по поводу и без.
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4 час.

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