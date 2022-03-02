На обед и за проезд в автобусе: более 20 тысяч школьников Уссурийска получат карты учащего

На обед и за проезд в автобусе: более 20 тысяч школьников Уссурийска получат карты учащего

До 12 апреля 22237 школьника Уссурийского городского округа получат карты учащегося, позволяющие им оплатить обеды в столовых и проезд в городском автобусе, сообщает ИА UssurMedia.

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