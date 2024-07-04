18-миллионный гость выставки «Россия» выиграл семейное путешествие

МОСКВА, 4 июля, ФедералПресс. В четверг, 4 июля выставку «‎Россия» посетил 18-миллионного гость. Им стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала из Владимира вместе со своей семьей: родителями Алексеем и Ксенией, а также 7-летним братом Макаром.