18-миллионный гость выставки «Россия» выиграл семейное путешествие

МОСКВА, 4 июля, ФедералПресс. В четверг, 4 июля выставку «Россия» посетил 18-миллионного гость. Им стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала из Владимира вместе со своей семьей: родителями Алексеем и Ксенией, а также 7-летним братом Макаром.
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