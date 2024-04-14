ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий

«Ведомости»: ЛДПР начала обсуждать возможность объединения с Партией дела Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) после президентских выборов начала обсуждать возможность присоединения к ней Партии дела предпринимателя Константина Бабкина.
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