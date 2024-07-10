Под Смоленском стартовал ремонт участка дороги между районами

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в порядок приведут участок дороги в Холм-Жирковский район Участок дороги в Холм-Жирковский район ремонтируют в Сафоновском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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