Под Смоленском стартовал ремонт участка дороги между районами

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в порядок приведут участок дороги в Холм-Жирковский район Участок дороги в Холм-Жирковский район ремонтируют в Сафоновском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».