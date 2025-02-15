Чепа: первым шагом к миру на Украине станут договоренности Путина и Трампа

Начальным этапом урегулирования конфликта на Украине должны стать договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, стороны должны сформулировать видение завершения боевых действий.
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