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В Госдуму внесли проект о методах самообороны при проникновении в жилье

В Госдуму внесли проект о методах самообороны при проникновении в жилье

Действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, предлагают не считать превышением самообороны В Госдуму внесен законопроект, согласно которому жители домов и квартир могут использовать любые методы самообороны при проникновении на территорию их собственности без риска понести уголовную ответственность.

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