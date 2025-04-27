В Госдуме сообщили о мошенничестве с билетами на матч Россия - Нигерия

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») сообщил РИА Новости о появлении в сети мошеннических ресурсов, предлагающих билеты на товарищеский матч сборных России и Нигерии, который состоится 6 июня на стадионе «Лужники» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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