В Госдуме сообщили о мошенничестве с билетами на матч Россия - Нигерия

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») сообщил РИА Новости о появлении в сети мошеннических ресурсов, предлагающих билеты на товарищеский матч сборных России и Нигерии, который состоится 6 июня на стадионе «Лужники» .