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12 000 мА·ч и 65 Вт, защита IP69K, 64 Мп и NFC за 240 долларов. В Китае стартуют продажи «бэтсмартфона» Doogee S89 Pro

12 000 мА·ч и 65 Вт, защита IP69K, 64 Мп и NFC за 240 долларов. В Китае стартуют продажи «бэтсмартфона» Doogee S89 Pro

Как пишет источник, в Китае скоро начнутся продажи смартфона Doogee S89 Pro – это еще один представитель класса устройств с максимальной защитой: аппарат отвечает и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и степеням IP68 и IP69K.

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