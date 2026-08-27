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Серый сегмент назвали самым крупным и проблемным на рынке чат-ботов

Серый сегмент назвали самым крупным и проблемным на рынке чат-ботов

Заместитель генерального директора АО «Петербургский нефтяной терминал» и заместитель председателя совета по противодействию технологическим правонарушениям Ахметжан Махмутов рассказал о проблемах на рынке чат-ботов.

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