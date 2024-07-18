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Нападение мигрантов на депутата Михаила Матвеева. Беспредел «специалистов» перешёл все границы

Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева, разбив ему голову. По словам парламентария, он стал свидетелем нападения приезжих на местных жителей, после чего попытался разнять драку, при этом сам пострадав от рук злоумышленников.

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