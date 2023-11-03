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Толпа бойцов ММА избила многодетного нижегородца за замечание о нарушении ПДД

Толпа бойцов ММА избила многодетного нижегородца за замечание о нарушении ПДД

Банда профессиональных бойцов ММА ехала по кайфу по встречной полосе движения на улице Почаинской. Отец пятерых детей Илья Устюгов сделал им замечание, за что был жестоко избит на глазах у своей жены и маленького ребёнка.

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Комментарии
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Алексей Рубин
Увы, Колокольцев не нянька.  Будьте человеком, а не афишируйте ваше моральное уродство.
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6 час.
александр новичихин
Вот суки черножопые,ну сколько можно терпеть издевательства?Гнать этих сук по кишлакам!
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1 час.
Юрий Стенякин
задача полиции защищать власть имущих от нас , а не нас
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7 мин.

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