Толпа бойцов ММА избила многодетного нижегородца за замечание о нарушении ПДД

Банда профессиональных бойцов ММА ехала по кайфу по встречной полосе движения на улице Почаинской. Отец пятерых детей Илья Устюгов сделал им замечание, за что был жестоко избит на глазах у своей жены и маленького ребёнка.
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