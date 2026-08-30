В Кремле заявили о позитивной динамике ВС России по всем линиям фронта СВО

Российские военные демонстрируют очевидные успехи на всех участках фронта специальной военной операции.
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