В Германии вспомнили, о чем предупреждала Россия в связи с возможным принятием Украины в НАТО

БЕРЛИН, 27 апреля, ФедералПресс. Немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу Miss Verstehen sie mich richtig заявила, что Запад должен прислушаться к доводам России по украинскому конфликту, особенно по вопросу принятия бывшей советской республики в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии