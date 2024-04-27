В Германии вспомнили, о чем предупреждала Россия в связи с возможным принятием Украины в НАТО

БЕРЛИН, 27 апреля, ФедералПресс. Немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу Miss Verstehen sie mich richtig заявила, что Запад должен прислушаться к доводам России по украинскому конфликту, особенно по вопросу принятия бывшей советской республики в НАТО.