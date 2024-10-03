Совладелец "Интер Майами" Мас вручил Месси первый трофей МЛС в истории клуба

Футболисты "Интер Майами" получили трофей за победу в регулярном чемпионате МЛС - "Щит болельщиков" ("Supporters' Shield"), который в раздевалке после матча с "Коламбус Крю" вручил совладелец клуба Хорхе Мас.
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