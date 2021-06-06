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Афоризмы о духах

Афоризмы о духах

Перед вами одно из самых больших и полных собраний цитат и афоризмов о духах, произнесённых кутюрье, парфюмерами, актёрами и просто выдающимися личностями: «Если духи подобраны правильно, они придадут вам уверенности, а значит обаяния и шика.

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