TENNISI дарит своим клиентам 3333 рубля за ставку в день финала Евро-2020

TENNISI дарит своим клиентам 3333 рубля за ставку в день финала Евро-2020

БК Tennisi объявляет о новой акции. Чтобы принять участие, нужно поставить любой экспресс на сумму 777 рублей 11 июля, в день финала Чемпионата Европы по футболу.

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