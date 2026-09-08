Huawei представила новые версии часов Watch Ultimate 2 с улучшенными спортивными функциями

Главным обновлением стали спортивные возможности. Новые часы поддерживают шесть режимов зимних видов спорта: горные лыжи и сноуборд, занятия в помещении, беговые лыжи, а также новый режим ski mountaineering для лыжного альпинизма.
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