Александр Малькевич: «Память – это не просто табличка или вывеска»

Депутат Законодательного cобрания Петербурга объяснил, почему имя Александра Щербакова должно быть на картах обеих столиц Власти Москвы намерены присвоить одному из столичных парков имя руководителя обороны столицы в период Великой Отечественной войны, председателя Главного политуправления Красной Армии Александра Щербакова.
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