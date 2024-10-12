Пранкер установил прослушку в раздевалке «МЮ» перед игрой с «Астон Виллой». После матча он вновь проник в помещение и забрал устройство

Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги проходила в Бирмингеме и завершилась со счетом 0:0. Пранкер заявляет, что ему удалось обмануть персонал стадиона «Вилла Парк», пробраться внутрь и установить скрытое устройство в гостевой раздевалке за два дня до игры.