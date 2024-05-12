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Закон и Порядок

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У Европы кончились идеи санкций против России в настоящем — решили вводить санкции для будущего

У Европы кончились идеи санкций против России в настоящем — решили вводить санкции для будущего

ЕЛЕНА  ПАНИНА Как пишет Агата Демаре из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), 8 мая послы стран ЕС обсудили 14-й пакет санкций против России, который надеются принять к июлю.

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