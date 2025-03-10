PNAS: люди начали культивировать авокадо 7500 лет назад на территории Гондураса

Группа американских антропологов и биологов-эволюционистов из Смитсоновского института и еще нескольких университетов нашли доказательства того, что люди одомашнили авокадо еще 7500 лет назад на территории современного Гондураса.
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