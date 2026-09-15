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Дети Марии Шукшиной: кем стали четверо наследников знаменитой актрисы и почему их судьбы сложились так по-разному

Дети Марии Шукшиной: кем стали четверо наследников знаменитой актрисы и почему их судьбы сложились так по-разному

Мария Шукшина выросла в семье, чью фамилию знала вся страна. Дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной сама стала известной актрисой, однако своих детей старалась не превращать в продолжателей семейной профессии.

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