В Архангельске обнаружили нелегальных таксистов

В городе прошёл профилактический рейд по выявлению нелегальных перевозчиков.В ходе рейда у водителей такси проверяли наличие всех необходимых документов: разрешения на перевозку пассажиров, путевого листа, полисов страхования ОСАГО и ОСГОП.
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