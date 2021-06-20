Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

Составы команд на «Тур де Франс-2021»

С 26 июня по 18 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс-2021». В гонке примут участие 23 команды.  «Тур де Франс-2021» Составы команд Jumbo – Visma: Примож Роглич (Словения), Роберт Гесинк (Нидерланды), Стивен Крейсвик (Нидерланды), Сепп Кусс (США), Тони Мартин (Германия), Майк Теунссен (Нидерланды), Воут ван Арт (Бельгия), Йонас Вингегард (Дания).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх