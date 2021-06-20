Составы команд на «Тур де Франс-2021»

С 26 июня по 18 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс-2021». В гонке примут участие 23 команды. «Тур де Франс-2021» Составы команд Jumbo – Visma: Примож Роглич (Словения), Роберт Гесинк (Нидерланды), Стивен Крейсвик (Нидерланды), Сепп Кусс (США), Тони Мартин (Германия), Майк Теунссен (Нидерланды), Воут ван Арт (Бельгия), Йонас Вингегард (Дания).
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