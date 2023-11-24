Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам провели рейды по местам несанкционированной торговли рыбы

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, вместе с инспекторами Россельхознадзора, Комитета потребительского рынка города Казани и администрации Вахитовского и Приволжского районов, провели рейды по местам уличной торговли.
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