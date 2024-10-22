Театр абсурда
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Театр абсурда

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Запад предлагал Грузии развязать войну с РФ на «три-четыре дня», а после — «партизанить в лесу»

Запад предлагал Грузии развязать войну с РФ на «три-четыре дня», а после — «партизанить в лесу»

Высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили (занимал должность главы местного кабмина в 2013-15 годах и 2021-24 годах, сейчас занимает пост председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия") начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня.

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