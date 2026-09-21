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Царьград

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Александр Киселёв объяснил, почему спутник Венеры может упасть

Александр Киселёв объяснил, почему спутник Венеры может упасть

Астроном Александр Киселёв рассказал о возможных причинах падения гипотетического спутника на Венеру из-за приливных сил.

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