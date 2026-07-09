Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

352 подписчика

ВОЗ прогнозирует резкий рост числа онкозаболеваний к 2050 году

ВОЗ прогнозирует резкий рост числа онкозаболеваний к 2050 году

Эксперты отмечают значительные успехи медицины в диагностике и лечении рака за последние годы. Однако доступ к современному лечению остаётся крайне неравномерным: в странах с высоким уровнем дохода более 85% пациентов с раком молочной железы и некоторыми детскими онкологическими заболеваниями живут не менее пяти лет после постановки диагноза, тогда как в бедных странах этот показатель не достигает и 30%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии