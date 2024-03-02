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Пронедра

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Секрет Грефе: Германия хочет помочь Украине взорвать Крымский мост?

Секрет Грефе: Германия хочет помочь Украине взорвать Крымский мост?

Секрет Грефе: Германия хочет помочь Украине взорвать Крымский мост? Ольга ВайленкоМедиагруппа «Россия сегодня» и телеканал RT опубликовали аудиозапись, где руководство Германии обсуждает помощь Украине в атаке на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus, стремясь при этом избежать обвинений со стороны России.

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Стефания Новак
Фашисты забыли уроки ВОВ, как наши брали Рейстаг! Надо напомнить или повторить?
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