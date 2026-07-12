Янник Синнер: «Даже если бы я проиграл в финале, это все равно был бы отличный день»

Янник Синнер объяснил, почему поражение в финале « Уимблдона » не стало бы для него провалом. Ранее итальянец обыграл Александра Зверева в решающем матче – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.
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