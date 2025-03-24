Лавров расскажет о контактах РФ и США в Эр-Рияде

Информацией о деталях российско-американских консультаций, которые прошли в саудовском Эр-Рияде, 25 марта поделится министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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