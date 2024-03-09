Мужчину с молотком задержали в США при попытке пройти в Капитолий

РИА Сотрудники полиции Капитолия США (USCP) арестовали мужчину, который намеревался пронести в здание молоток и оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов, говорится в опубликованном 8 марта на сайте ведомства пресс-релизе.
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