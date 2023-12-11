Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экс-сотрудница госдепа: США сорвали мирные переговоры между Москвой и Киевом

Экс-сотрудница госдепа: США сорвали мирные переговоры между Москвой и Киевом

Соединенные Штаты «торпедировали» мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила бывший сотрудник государственного департамента США и полковник в отставке Энн Райт.

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