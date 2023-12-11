Соединенные Штаты «торпедировали» мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила бывший сотрудник государственного департамента США и полковник в отставке Энн Райт.
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