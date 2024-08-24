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Украина готовится к обстрелу с Черного моря: дату выбрали сакральную

Украина готовится к обстрелу с Черного моря: дату выбрали сакральную

Эту информацию озвучил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ могут снова попытаться осуществить десантирование на Тендровскую и Кинбурнскую косы, чтобы «разместить там свои флаги и продемонстрировать Западу, что якобы закрепились на территории Херсонской области».

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