Украина готовится к обстрелу с Черного моря: дату выбрали сакральную

Эту информацию озвучил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ могут снова попытаться осуществить десантирование на Тендровскую и Кинбурнскую косы, чтобы «разместить там свои флаги и продемонстрировать Западу, что якобы закрепились на территории Херсонской области».
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