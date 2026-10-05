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Почти 80 млрд рублей направят на бесплатное питание учащихся начальных классов в 2027 году

Почти 80 млрд рублей направят на бесплатное питание учащихся начальных классов в 2027 году

На организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников в государственных и муниципальных школах в 2027 году планируется направить почти 79,7 млрд рублей.

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