«Позор! Какая глупость!» Из-за связей с Россией легендарному Пирло запретили тренировать Италию: фанаты в ярости!

Очередной скандал в Италии!Итальянский футбол потряс очередной скандал. На этот раз — не из-за договорных матчей, судейства или финансовых махинаций, а из-за возможного назначения Андреа Пирло главным тренером национальной сборной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии