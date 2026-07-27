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«Позор! Какая глупость!» Из-за связей с Россией легендарному Пирло запретили тренировать Италию: фанаты в ярости!

«Позор! Какая глупость!» Из-за связей с Россией легендарному Пирло запретили тренировать Италию: фанаты в ярости!

Очередной скандал в Италии!Итальянский футбол потряс очередной скандал. На этот раз — не из-за договорных матчей, судейства или финансовых махинаций, а из-за возможного назначения Андреа Пирло главным тренером национальной сборной.

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