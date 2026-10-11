Китайский «агроном-робот» выбирает лучшие колосья пшеницы: как ИИ меняет сельское хозяйство

Представьте себе робота, который не просто наблюдает за посевами, а принимает самостоятельные решения о том, какие растения достойны дальнейшего развития.
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