Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в удовлетворении апелляций Федерации керлинга России и российских спортсменов по решению Всемирной федерации керлинга (WCF) о продлении запрета на участие российской сборной в международных соревнованиях до конца 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин заявил, что...
- Депутат Журавлёв ...
- ZS Вэнс заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым