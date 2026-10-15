Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в удовлетворении апелляций Федерации керлинга России и российских спортсменов по решению Всемирной федерации керлинга (WCF) о продлении запрета на участие российской сборной в международных соревнованиях до конца 2026 года.