Алаудинов сообщил об уничтожении противника на Курском направлении

ВС России уничтожили в Курской области боевую бронированную машину, три пикапа и микроавтобус с военными киевского режима, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в опубликованном 8 сентября видеообращении.
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