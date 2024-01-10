Президент России Владимир Путин выступил против идеи о том, чтобы можно было тратить материнский капитал на покупку автомобиля.
Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобиля
Комментарии
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F I
Купить нельзя ,но можно всей семьей с детьми влезть в кредитную кабалу или как ?
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1 д.
Николай Кучков
Ну,какое ваше дело ,на что потратит семья эти деньги,одной рукой даете,другой останавливаете.Семья должна решать куда потратить деньги,это благо для семьи или нет,а не чиновник с указующим перстом!!
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1 д.
Лидия Курзаева
Николай, а вот представьте - Купил муж на материнский капитал себе авто, а через какое то время семья развалилась. И что при разводе пилить машину, или продавать её за полцены. А дети остались без денег, которое ИМ выделило государство, а не мужу. Так что Путин прав. Он смотрит вперёд.
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11 час.
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