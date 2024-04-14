Назван полноразмерный внедорожник, которому по силам проехать более 1,5 миллиона километров

Несмотря на то, что регулярный уход, техническое обслуживание и манера вождения влияют на долговечность машины, правда заключается в том, что у каждого автомобиля есть свой ресурс, после которого он с большой долей вероятности выйдет из строя.
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