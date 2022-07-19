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Норвегия присоединилась к числу стран, собирающих средства на закупку турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ

Норвегия присоединилась к числу стран, собирающих средства на закупку турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ

В Европе теперь модно собирать деньги на военную помощь Украине, видимо Киеву уже не хватает выделенных Вашингтоном и Брюсселем средств на закупку вооружений.

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