Жителям Карелии расскажут о выплатах в результате несчастных случаев

Горячая линия по вопросам выплат пройдет во вторник с 11:00 до 13:00 Горячую линию посвятят вопросам назначения и выплаты ежемесячных страховых выплат в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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