Овощная корзина дорожает в Забайкалье

В Забайкальском крае за последнюю неделю наблюдались значительные колебания цен на продукты питания. Свежие овощи, мучные изделия и некоторые другие товары продемонстрировали заметный рост стоимости, в то время как ряд продуктов подешевел, сообщили в пресс-службе краевого Минэкономразвития.