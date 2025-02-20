Овощная корзина дорожает в Забайкалье

В Забайкальском крае за последнюю неделю наблюдались значительные колебания цен на продукты питания. Свежие овощи, мучные изделия и некоторые другие товары продемонстрировали заметный рост стоимости, в то время как ряд продуктов подешевел, сообщили в пресс-службе краевого Минэкономразвития.
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