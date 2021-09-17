Украинские фанаты забыли про достоинство на решающем матче со сборной России

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Украины запомнился не только ожесточенной борьбой на площадке, но и демаршем, устроенным болельщиками «жовто-блакитных».
Лента новостей4 подписчика
Популярные статьи
- Из российской банковской системы исчезло 4 трлн рублей: 85% активов ликвидируемых банков оказались «нарисованными»
- США не смогли остановить монополию Москвы. Иранские месторождения газа на Каспии будут использоваться под контролем России
- Поступок главы МЧС Зиничева вызвал у испанцев ту же гамму эмоций, что и у россиян