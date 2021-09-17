Лента новостей

4 подписчика

Украинские фанаты забыли про достоинство на решающем матче со сборной России

Украинские фанаты забыли про достоинство на решающем матче со сборной России

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Украины запомнился не только ожесточенной борьбой на площадке, но и демаршем, устроенным болельщиками «жовто-блакитных».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх