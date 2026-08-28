Орловский дайвер Куликов стал лицом телеканала о Мировом океане

Познавательный телеканал о Мировом океане «Океан HD» представил обновлённый курс и назвал имена амбассадоров, среди которых — орловский археолог, руководитель клуба подводного плавания «Диво» Сергей Куликов.
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